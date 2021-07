Mange har ikke råd til at tage på ferie

Foto: Peter Kenworthy.

Dansk Folkehjælp yder feriehjælp til 4.700 børn og voksne – der var 81 godkendte ansøgere fra Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

Mange af os enten har haft ferie, eller skal til det i de kommende uger. Men det er ikke alle der har råd til at tage på ferie – ikke mindst her under coronakrisen, hvor historisk mange har søgt om feriehjælp hos Dansk Folkehjælp.

– Med landets største feriehjælpsprogram giver Dansk Folkehjælp 4.700 af de allermest trængende voksne og børn et lyspunkt i kølvandet på mange måneders nedlukning. Det er imidlertid kun omkring en femtedel af de rekordmange ansøgere – 25.000 personer fordelt på 7.700 familier – der i år har søgt om Feriehjælp, skriver Dansk Folkehjælp på deres hjemmeside.

Der var 81 godkendte ansøgere fra Gladsaxe i år, mod 53 sidste år, fortæller Dansk Folkehjælps generalsekretær, Klaus Nørlem, til Gladsaxe Bladet.

Han tilføjer at det handler om at give familierne adgang til at holde ferie, så børnene ikke skal tilbringe den i daginstitutionen.

– Der er som bekendt mange måder, man kan måle og diskutere fattigdom på. Men det taler sit tydelige sprog, at antallet af ansøgere til feriehjælp er eksploderet, sådan som det er sket under corona-krisen, udtaler, udtaler Klaus Nørlem.

En feriehjælp fra Dansk Folkehjælp er et tilbud om et ugelangt gratis ferieophold i Danmark, hvor de enkelte familier får deres egen feriebolig stillet til rådighed. Derudover dækkes transportudgifter fra eget hjem og til ferieboligen og retur, og man får tilbud om et gratis aktivitetsprogram.