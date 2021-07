Masser af medaljer til gladsaxesvømmere

svømning Gladsaxes ældste konkurrence-svømmere kan holde velfortjent sommerferie efter flotte resultater ved afsluttende danske og internationale mesterskabsstævner

Af Gitte Ganderup

Tre dansk seniormesterskaber, flere sølv- og bronzemedaljer og masser af personlige rekorder. Godkendt sæsonafslutning, må konklusionen være for Gladsaxe Svømmeklub. Frederik Riedel Lenz blev dobbelt dansk mester, da han i weekenden svømmede til DM på langbane i Århus sammen med størstedelen af kammeraterne fra klubbens 1. hold. Her vandt han 50 og 100 meter fri.

Det samme gælder Amalie Mikkelsen, der også blev dansk seniormester, da hun vandt 50 meter butterfly.

Til samme stævne var Sara Damkjær Bartels hurtigste juniorsvømmer og blev dermed dansk juniormester i 100 meter brystsvømning, mens hun fik bronze i 50 brystsvømning.

To af førsteholdssvømmerne var ikke i Århus til DM – Viktoria Freja Sørensen deltog i Europæiske Juniormesterskaber i Rom, hvor hun fik værdifuld erfaring med international landsholdssvømning, da hun deltog i 800 og 1.500 meter fri, 200 butterfly og 400 medley.

Robert Falborg Pedersen var i Litauen, hvor de yngste juniorårgange svømmede Nordiske Juniormesterskaber (med deltagelse af de baltiske lande). Her fik også han en stor oplevelse til sit første mesterskab i landsholdsammenhæng, da han vandt sølv i 100 brystsvømning og bronze i 200 brystsvømning. Han var også med på Danmarks holdkap i 4×200 fri for herrer, og slog som sidste mand på holdet hånden i kanten til endnu en bronzemedalje.

-Det har været et par fantastiske svømmeuger med fuld gang i vores svømmere og masser af personlige rekorder til adskillige vigtige stævner. De har virkelig vist, at det er lykkedes at komme igennem et underligt år med adskillige coronabenspænd i allerbedste stil. Nu har de fortjent et par ugers ferie, men jeg glæder mig til at arbejde videre med det top-motiverede hold i næste sæson, siger cheftræner Sofie Seheim.