Mere trafikstøj til Gladsaxe

Som ventet giver den ny infrastrukturaftale udvidelser af Ring 4 og Hillerødmotorvejen mellem Motorring 3 og Ring 4. Man fristes til at spørge, om vores socialdemokratiske ledelse på Rådhuset da slet ikke har nogen indflydelse på vennerne på Christiansborg ? Selv bor jeg i 2. række til Ring 4, og støjen er ulidelig. Jeg oplever […]

Af Kasper Olesen, Vandkarsevej 57

Som ventet giver den ny infrastrukturaftale udvidelser af Ring 4 og Hillerødmotorvejen mellem Motorring 3 og Ring 4.

Man fristes til at spørge, om vores socialdemokratiske ledelse på Rådhuset da slet ikke har nogen indflydelse på vennerne på Christiansborg ?

Selv bor jeg i 2. række til Ring 4, og støjen er ulidelig. Jeg oplever ikke, at det er motorstøjen, som er et problem, men derimod dækstøjen. Derfor: Sæt farten ned til 60 eller 50 – en billig og let løsning, når man nu som politiker alligevel ikke evner at tænke i andre vejbaner.