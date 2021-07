Mørkhøj byfest vender tilbage

Siden 2015 har Mørkhøjs venner arrangeret Mørkhøj byfest - første lørdag efter skolernes sommerferie. Nu er byfesten klar for sjette gang

Af Gitte Ganderup

Mørkhøj byfest afholdes af foreningen Mørkhøjs venner – en gruppe engagerede ildsjæle bosat i Mørkhøj.

– Vi glæder os enormt meget til at hyggen og festen vender tilbage efter halvandet år med Corona, siger Peter Maaløe, formand for foreningen Mørkhøjs venner.

– Vi trænger i den grad til at ses og styrke fællesskabet i vores dejlige bydel.

Byfest for alle

Mørkhøj Byfest, som er et kulturelt endagsarrangement med gratis adgang for alle, afholdes lørdag d. 14. August på boldbanen ved Mørkhøj skole fra kl. 13.00

Hensigten med arrangementet er, at skabe et rum for Mørkhøjs borgere, lokale foreninger, institutioner og erhvervsdrivende til at mødes på kryds og tværs og derved udvikle og styrke foreningslivet samt fællesskabet i vores bydel, skriver de selv på deres hjemmeside.

Arrangementet tilbyder forskellige aktiviteter af kulturel karakter gratis eller til små priser, så alle, uanset økonomisk baggrund, har mulighed for at deltage.

Mørkhøj Byfest skal være en social og kulturel begivenhed med musik og aktiviteter, der kan være et tilbagevendende samlingspunkt for alle nuværende og tidligere Mørkhøj borgere.

Det er den frivillige forening ’Mørkhøjs Venner’ som er arrangør af Mørkhøj Byfest, der afholdes den første lørdag i det nye skoleår.

– Det er vigtigt for os, at Mørkhøj byfest bliver et arrangement for alle i og omkring Mørkhøj, siger foreningens kasserer Tanja Koefoed, som har været med fra foreningens spæde start og fortsætter:

Hjælp

Men intet kulturelt er let i denne tid, når mennesker skal samles.

– Corona har bestemt ikke gjort det nemt for os, at arrangere en byfest.

Gladsaxe kommune har været hjælpesomme i at navigere i diverse Corona restriktioner.

Mørkhøj Byfest er et festivallignende arrangement og kan afvikles under ordningen for større arrangementer med stående publikum, der er en undtagelse fra det ’normale’ udendørs forsamlingsforbud på 500. Der vil ligeledes skulle udarbejdes en sundhedsplan samt deltagere skal fremvise gyldigt Corona-pas, for at få adgang til festpladsen.

Denne ordning gør det muligt at vi per 1. juli 2021 må være op til 1000 personer på samme sted på samme tid.

Mørkhøj Byfest kan kun gennemføres i dette format med støtte fra Gladsaxe kommune og foreningens loyale sponsorer.

– Vi er super glade og stolte over den støtte vi har fået fra vores sponsorer, både nye såvel som loyale støtter. Uden dem, kunne arrangementet ikke gennemføres, siger Christine Hoff Hansen, medarrangør.

Aktiviteter

Igen i år byder Mørkhøj byfest på hyggelige boder, spisesteder, livemusik og aktiviteter for børn, unge, voksne og alle os midt i mellem.

Områdets mange foreninger stiller op med aktiviteter og muligheden for at lave lokal promovering. Så vi tør godt garantere sjov for hele familien.

Se hele programmet på https://morkhojsvenner.wixsite.com/morkhojbyfest og følg med på vores Facebook side @morkhojbyfest.