Nordiske Mesterskaber afholdes i Søborg

Søborg Klatreklub skal sammen med Bison Boulders og Dansk Klatreforbund være værter for de Nordiske Mesterskaber i klatre-disciplinen bouldering

Af Gitte Ganderup

For første gang er klatring med som sportsgren ved OL. Og ikke nok med det. Den forholdsvis nystartede klatreklub, Søborg Klatreklub, som startede sidste år, skal være værter og afholde Nordiske Mesterskaber i Bouldering som er en type klatring hvor man skal klatre udenom, over eller på anden vis passere en forhindring på den lodrette væg. Det er de både stolte af og glade for hos Søborg Klatreklub.

– Det er stort, at vi så hurtigt har fået lov til at være med til at afholde Nordisk Mesterskab. Vi er jo en relativt lille klub, der heldigvis har adgang til nogle af de bedste faciliteter både for begyndere og eliten. Så det vil give et boost både til sporten og vores lokalmiljø. Der er rivende udvikling i klatring og det går op for mange, at det er noget man kan dyrke, og ikke bare en niche sport. Allerede i København åbner der 3 mere klatrehaller inden for det næste år, fortæller Kim Du som er bestyrelsesmedlem i Søborg Klatreklub.

Mesterskaberne foregår fredag den 6. og lørdag den 7. august i et fælles værtsskab mellem Dansk Klatreforbund, Søborg Klatreklub og Bison Boulders hos Bison Boulders på Tobaksvejen 20.

Kort fortalt

I bouldering skal klatrerne klare en række udfordrende klatreruter – de såkaldte “boulder-problemer” – i færrest mulige forsøg, inden for en bestemt tidsramme, typisk 4-5 min. pr. “problem”.

Klatrerne bliver stillet over for 4-5 varierende og svære problemer, bygget specielt til lejligheden, forklarer formand for Søborg Klatreklub, Tina Lau Pedersen.

Undervejs testes klatrerne på deres styrke, balance, bevægelseskoordination, evnen til at “forstå det enkelte problem”- og hvordan de skal klatres, og meget andet. Den klatrer der samlet set, gennem én eller flere runder, har de bedste klatreevner, vinder. Sagt på en anden måde: Den der klatrer flest problemer i færreste forsøg, vinder konkurrencen. Klatrerne kæmper på den måde mod problemerne – men skal besejre deres nordiske modstandere.

Ved de Nordiske Mesterskaber er der to klatrekonkurrencer som du kan følge med i samtidigt.

De 150 – 200 klatrere fra Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark har mulighed for at kvalificere sig til finalen som klatres lørdag mellem kl 15 og 23. Heriblandt er der flere klatrere fra Søborg og Bison Boulders med gode finale og vinderchancer. Alle finaler livestreames.

Overlappende er der klatring ved OL den 5. og 6. august og det vises ved et storskærmsarrangement.

Hold øje med

Hvis du kommer forbi de Nordiske Mesterskaber i Bouldering er der nogle navne, som du kan holde øje med, oplyser Søborg Klatreklub

Theis Elfenbein. Theis er en af de mest aktive danske konkurrenceklatrere. Altid helt i toppen og flere gange vinder af Danmarkscuppen. Theis er i topform op til NM efter en sommer fyldt med flere Worldcup konkurrence i Europa og USA. Theis både klatrer og arbejder i Bison Boulders, så der er i den grad tale om hjemmebane. Rammer Theis dagen er det ikke usandsynligt, at vi ser ham ved lørdagens senior finale.

Frederik Viberg. Frederik er en af Danmarks allerstørste talenter – og hans liv er tilrettelagt mod at rykke grænserne for danske præstationer på internationalt plan. Til trods for sin unge alder tester Frederik frygtløst sit talent af ved senior konkurrencer på højeste niveau herunder worldcups i både USA og Europa. Frederik har som Theis sin vante gang i Bison Boulders – hvor der både trænes og arbejdes. Målet ved NM for Frederik er simpelt: Præstér bedre end nogensinde før. Lykkes dette er lørdagens finale inde for rækkevidde.

Bjørn Iisager. Med to gange bronze og én sølvmedalje ved Boulder NM er Bjørn måske det bedste bud på en Dansk NM vinder i senior klassen. Bjørn har mange års konkurrenceerfaring på nationalt (4 DM titler) og internationalt niveau. Bjørn har egentlig lagt worldcuppen og de fleste andre konkurrence på hylden, men med NM på hjemmebane i Danmark, tilmed på klatrevægge han kender ned til mindste detalje, skal den have et sidste seriøst skud i forsøget på at hive den NM titel hjem, som aldrig er kommet i hus.

Katrine Vandet Salling. Katrine er en af de mest erfarne kvindelige konkurrenceklatrere vi har herhjemme, hvilket blandt andet har kastet to Boulder DM titler af sig, flere NM finaler og, i tidernes morgen, en sejr i NM juniorklassen. Katrine er stadig fuld aktiv på konkurrence-siden samtidig med, at hun påtager sig en lederrolle på landsholdet for de nye generationer. Katrine er en klatre vi meget gerne skulle se i finalen – og hvem ved hvad det kan blive til på hjemmebane herfra.