Skriver med nordjysk profil

Forhåbentlig får fansene masser at juble over, når Mads Vang gør modstandernes kanter usikre i næste sæson. Foto: Peter Kenworthy.

Mads Vang skifter fra Thisted til AB

Af Peter Kenworthy

Efter at offensivspillerne Mygind og Bio har forladt AB Gladsaxe, har træner Patrick Birch Braune forstærket truppen med den 23-årige fløj, Mads Vang, fra Thisted FC.

– Jeg har valgt at flytte til min kæreste i København og valgt at spille for AB. Da jeg hørte, at AB var interesseret i mig, og jeg havde snakket i telefon og også mødtes med Patrick Braune, var jeg straks klar over, at vi ville blive et rigtig godt match, siger Mads Vang til AB’s hjemmeside.

– Vi er rigtig, rigtig glade for, at Mads er blevet tilføjet til vores hold. Mads har været en profil i Thisted FC i flere år i toppen af 2. division, og vi har selv mødt ham flere gange sidste år, da vi spillede i vestkredsen, fortæller Patrick Birch Braune.

Mads Vang har spillet ungdomsfodbold i FC Midtjylland, og har desuden to kampe på det danske U16- landshold på sit CV. Han scorede 5 ligamål for Thisted i sidste sæson.