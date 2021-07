Spændte buen

Zia instruerer Norah i at skyde med bue og pil. Foto: Kaj Bonne.

Bueskydning og billedkunst var på sommerferieprogrammet

Af Peter Kenworthy

Der er gang i en længere række sommeraktiviteter rundt omkring i kommunen i nogen uger endnu. Og børnene har blandt andet kunne prøve kræfter med bueskydning.

Da Gladsaxe Bladet var forbi udendørsbanen til ved Gladsaxe Idrætsanlæg, var 18 børn blevet trænet i at bruge en OL-godkendt bue i en lille uges tid.

– De får hygge og samvær, og prøver samtidig en gammel, traditionel sport som bueskydning. De er blevet bedre og bedre, og vi håber at de kan lide det og bliver ved, fortalte Zia Jørgensen fra Gladsaxe Bueskytteklub.

Og mens Gladsaxe Bladet var til stede, blev det i hvert fald både smilet og ramt inden for skiven – i en hel del tilfælde i nieren og tieren.

På GXU var der gang i en uge i hygge-kreativitetens tegn, med mulighed for at være guldsmed, madkunstner eller billedkunstner for en uge.

Blandt andet lavede billedkunstner Birgitte Søvso såkaldte monotopier på jellyplates sammen med børnene, og viste marmoreringsteknikker.

– Vi undersøger trykteknikker. Formålet er at lave postkort, som de kan sende i sommerferien, fortalte hun.