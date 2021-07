Tag med ud på tur

Billede 1 af 8

Agertidsel / Kurvplantefamilien En agertidsel er ganske almindelig i det danske landskab og den er et tegn på at naturen har været påvirket, hvis den optræder i udbredt grad. Området som er indhegnet til hestene er gammel landbrugsjord og det er nok grunden til at den vokser rigt på overdrevet, som er græsstykket langs stien mod København (Faktisk er dette stykke Københavns Kommune) Agertidsel er som mange andre tidsler rig på nektar og sommerfuglene elsker dem. På agertidslerne ses ofte sommerfuglen Græsrandøje som suger nektar op af tidslerne, der står i solen. For sommerfugle er nektar som en energidrik og det er udelukkende det som de lever af den måneds tid, som en sommerfugl typisk lever i. Græsrandøjens larver lever af græs. På denne agertidsel lever en masse bladlus som for de flestes vedkommende er artsspecifikke – så der er god sandsynlighed for at disse er agertidselbladlus. Op og ned ad stænglen løber også nogle myrer som malker bladlusene Foto: gg