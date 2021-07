Ti stille og ret ind

For nylig skrev Gladsaxebladet ”at andelen af indvandrere i Gladsaxe kommune på 40 år var steget fra 5% til 20%. Om 40 år kan andelen vel så være steget til 80%?

Af Henrik Ahnfeldt-Mollerup, Telefonvej 4b

Det kalder på mange højhuse i fremtiden, og mere hjælp af forskellig slags til indvandrere modsat deres landsmænd. Når man er vokset op med ” Gud, konge og fædreland” så giver mere end 20% indvandrere fra hele verden i området ved Buddingecentret problemer med usikkerhed og forvirring.

Hvem er jeg? Hvorfor bor jeg her? Er det kun mig, eller er det noget Gladsaxe rådhus også har tænkt på? Måske er det helt fint med et multikulturelt, støjplaget velfærdssamfund i Gladsaxe, uden behov for ændringer i fremtiden?