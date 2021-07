Trafikstøj & luftforurening

I den forgangne uge blev Regeringens “Infrastrukturplan 2035” vedtaget med et bredt flertal i Folketinget. Desværre er aftalen isoleret set rigtig dårlig for Gladsaxe, som kun får endnu mere motorvejsstøj og endnu kraftigere luftforurening. Socialdemokraterne i Gladsaxe har højlydt markedsført sig på, at de er garanter for mindre støj, bedre klima og bedre miljø i […]

Af Kristian Tørning, Byrådskandidat for Nye Borgerlige i Gladsaxe