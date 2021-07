U20-mestrene i løb

Der er nu to løbere fra Gladsaxe kommune som melder sig på sejrskamlerne ved de internationale konkurrencer

Af Gitte Ganderup

Gladsaxe Bladet følger løbende med i løber Joel Lillesøs resultater som igen og igen bringer ham på sejrskamlen. Senest ved U20 europamesterskaberne i atletik, hvor han vandt 5000 meter og altså nu kan kalde sig U20-europamester.

Men denne gang handler præstationerne også om en anden løber. For der er en ny på banen og hun kommer fra Mørkhøj.

Sofia Thøgersen, som stillede op for Sparta, er kun lige fyldt 16år og dermed blandt de yngste som fik lov at deltage. Det var ingen hindring for den unge løber lige som hun heller ikke lod sig mærke af, at det var hendes første store mesterskab, da hun deltog i Tallinn, Estland for nogle dage siden for det danske landshold.

Sofia Thøgersen deltog på 3000m hvor hun om torsdagen skulle løbe indledende. I et taktisk løb blev hun nr. 2 i sit heat og kvalificerede sig direkte til finalen.

Lørdag aften løb Sofia finale. Efter et roligt udlæg blev tempoet hele tiden øget. Sofia holdt sig under hele løbet blandt de forreste. Sidste omgang gik rigtig hurtigt og med 200m igen rykkede finske Ilona Mononen fra og vandt med 8/10 dele. Det blev et supertæt opgør om de næste placeringer og her var Sofia hurtigst og tog 2. pladsen og sølv medaljen med 4/100 dele til norske Ina Halle Haugen.

Sofias sluttid blev meget flotte 9.16.43 som placere hende som nr. 1 på U18 ranglisten i Europa i år. Samtidig er tiden ny dansk U18 rekord.

Sofia tog til stævnet for at få erfaring i det hun lige er blevet 16 år. Derfor var det ret overraskende at hun kunne løbe sig til en medalje ved U20 EM.

Sofia skulle have haft deltaget til U18 i Italien til August, dette er desværre blevet aflyst med henvisning til Corona.

Samlet vandt Danmarks 13 deltager 4 medaljer 1 guld, 2 sølv og 1 bronze.