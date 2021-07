Ungt og succesfuldt

Gennemsnitsalderen var gymnasium da Sommerboks indtog græsset foran Richter, som havde omdannet plænen til en lille festivaldag. Der var koncerter og aktiviteter for alle aldersgrupper hele ugen

Af Gitte Ganderup

Omkring 100 havde købt billet til Richters nyeste tiltags første dag – Richter på græs – som denne tirsdag aften bød på Sommerboks, der er sommerudgaven af konceptet natboks.

De store træer dannede rammen om pladsen. De kulørte lamper og tæpperne til at sidde på samt de venlige priser i baren, satte en streg under sommerfornemmelsen selvom temperaturerne denne aften ikke var helt lige så varme, som de har været tidligere denne sommer.

De fire unge, lokale bands som var på plakaten denne aften var gode til at bede publikum komme nærmere scenen. For det kunne man nemlig endelig igen; bevæge sig frit rundt på pladsen, falde i snak i baren, tale med fremmede og danse.

– Det er bare lige det ekstra sagde en begejstre spillestedsleder, Kasper Von Madsen

Fire bands

Første band var Askestorm som med sine tre medlemmer og blanding af stille og mere upbeat numre, lagde fra med en sang som de efter sigende skrev da de var 12. De tre medlemmer fra Vesterbro leverede god energi med numre bygget op med breaks og en saxofonsolo som måske er et instrument der er midt i et comeback efter at KIDD introducerede den i hans nyeste udgivelse.

Derefter indtog Toulouse scenen med en hjemmevant opførsel og sammenspil, der ikke harmonere med, at det er deres debutkoncert.

Der var da også publikummer som afslørede, at det ikke er første gang de optræder sammen, men at debuten ligger i at det er første gang med deres eget materiale som det fem mand store band leverede. Den tydelige 80´inspirerede lyd og det velbalancerede sammenspil toppede, da forsangerne bad publikum synge med, og at det derefter handlede om EM i fodbold, hvor der pludselig var stor enighed i kor om, at der ikke var straffespark men at vi vinder VM.

Efter de to mere pop-rockede bands, leverede de to sidste bands flere beats og et mere både elektronisk og hip hop-inspireret univers.

Først SESJ som rapper på dansk og med deres tracks kan få selv de mest stillesiddende til at følge rytmen og rimene. Særligt nummeret Flyver, som kan findes på diverse platforme, tegner en musikalsk fremtid for SESJ i denne journalists mening.

Til at lukke aftenen var Baske som er tidligere omtalt her i Gladsaxe Bladet, da de blev udtaget til talentprogrammet Karrierekanonen på DR. Et år i talentskole gav ikke en plads i semifinalen men det har medført en række koncerter og en fremtid med musik for de to, har de tidligere fortalt at planen er.

Mens mørket gjorde scenens mere tydelig, indtog de to scenen og sluttede aftenen på toppen med deres numre som har en snurrende energi som de i fulde træk udlevede på scenen.