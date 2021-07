En hvid Fiat 500 kørte om kap og over for rødt i fuld fart. Foto: Privat.

To biler kørte om kap på Kildebakkegårds Alle

Af Peter Kenworthy

Den 31. marts trådte en strafskærpelse for såkaldt ”vanvidskørsel” i kraft, der giver politiet mulighed for at slå hårdere ned på bilister, der ikke følger reglerne, fortalte politiet dengang.

Man risikerer nu at få beslaglagt og konfiskeret sit køretøj, hvis det anvendes til kap- og væddeløbskørsel eller andre typer af vanvidskørsel, og en sådan overtrædelse vil som udgangspunkt medføre ubetinget frakendelse af førerretten i minimum 3 år efter færdselsloven.

Kapløb

Om aftenen den 1. juli kørte to biler – den ene en hvid Fiat 500 – om kap på Kildebakkegårds Allé fra Vangede Station. De to chauffører overhalede begge i et lyskryds, hvor de kørte over for rødt, samt uden for dobbelt optrukne streger, fortæller et øjenvidne til Gladsaxe Bladet.

Øjenvidnet fortæller desuden at han anslår bilernes fart til mellem 80 og 100 kilometer i timen, og at der blev ringet 112.

– Vi har haft anmeldelser om hasarderet kørsel i området, men vi har ikke fanget nogen endnu, fortæller Københavns Vestegns Politi.

Nordsjællands Politi fortæller, at de ikke har modtaget en anmeldelse.

Mange eneulykker

I 2020 mistede 163 livet i trafikken, og der var i alt næsten 13.000 trafikulykker i Danmark, ifølge Vejdirektoratets årsrapport om trafikulykker i 2020. Et stort fald i forhold til gennemsnittet for 2015-19.

Uforholdsmæssigt mange af dødsulykkerne var dog eneulykker eller frontalkollisioner, hvor hastighed ofte er en medvirkende faktor for ulykken, samt dennes konsekvenser, tilføjer man. Unge mænd er overrepræsenterede i eneulykker med personskade.

Der har, ifølge politiet, været en stigning i såkaldt ”vanvidsbilisme” på corona-årets mindre proppede gader.



De to chaufførers vanvidskørsel gav måske farttavlen på Kildebakkegårds Allé en trecifret fartmåling. Foto: Peter Kenworthy.