Intet nyt om Intervare

Foto: Peter Kenworthy,

Region Hovedstaden dropper Nemlig.com. Gladsaxe Kommune er ved at gennemgå dokumentation fra onlinesupermarkedets moderselskab

Af Peter Kenworthy

Flere kommuner – herunder Gladsaxes nabokommune Gentofte – har tidligere på året droppet samarbejdet med onlinesupermarkedet Nemlig.com. Nu dropper Region Hovedstaden også samarbejdet om levering af dagligvarer til eksempelvis bosteder og centre i regionen. Det blev vedtaget på et møde i regionsrådet tirsdag aften, og årsagen var dårlige arbejdsforhold.

Der er dog ikke nogen afklaring på, hvorvidt Gladsaxe Kommune vil fortsætte eller droppe samarbejdet med Intervare, der er Nemlig.com’s moderselskab.

– Status er, at Intervare netop har sendt den dokumentation, som skal vise, at de har rettet op på de forhold, der har gjort, at de ikke levede op til arbejdsklausulen. Vi er ved at gennemgå dokumentation fra Intervare. Byrådet får en orientering om opfølgningen på sagen i september, fortæller Gladsaxe Kommune i en mail til Gladsaxe Bladet.

Nemlig.com er datterselskab og ejet af Intervare A/S, som Gladsaxe Kommune har kontrakt med til indkøbsordning for hjemmeboende pensionister. Og Intervare benytter samme varelager som Nemlig.com.