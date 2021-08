Alkoholfrie fællesskaber

Sundhedsstyrelsen anbefaler at unge under 18 stopper ved fem genstande, og at unge under 16 ikke drikker i det hele taget. Foto: Colourbox.

Gymnasier og ungdomsuddannelser i Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk har startet et partnerskab der skal fremme fællesskaber og en festkultur hvor alkohol spiller en mindre rolle

Af Peter Kenworthy

Uddannelsernes fælles udgangspunkt er, at alkohol ikke er foreneligt med uddannelsers formål. Alkohol må derfor ikke være adgangsbilletten til de fællesskaber, der er på og omkring uddannelserne, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

– For de fleste unge har alkoholen i sig selv ikke været svær at undvære, men fællesskabet har været savnet. Vi tror derfor, at der med genåbningen er et åbent vindue til at være med at bryde med de normer og vaner, som mange unge i virkeligheden ikke ønsker, fortæller Steen Rank Petersen, der er sundhedschef i Gladsaxe Kommune.

Konkret betyder det blandt andet, at der ikke skal være alkohol til arrangementer på almindelige hverdage og ved studie- og introture. Ved festerne skal der arbejdes videre med en mere ansvarlig alkoholkultur, hvor alkohol fylder mindre.

– Vi et gået sammen i et partnerskab for at skabe fælles rammer og normer for unges alkohol- og festkultur. Med vores fælles værdigrundlag ønsker vi, at de unges liv og fællesskab kan udfolde sig, uden at alkohol og fuldskabsorienteret festkultur bliver adgangsbilletten til at blive inkluderet, siger rektor Tina Jensen, FGU Nord, der er med i partnerskabet.

Drikker for meget

Ifølge WHO’s seneste skolebørnsundersøgelse om børns og unges sundhed, har de danske unge det højeste alkoholforbrug blandt unge i Europa.

Ifølge interesseorganisationen Alkohol & Samfund drikker de 15-16-årige primært alkohol fordi det er sjovt, gør festen bedre og for at blive beruset. Til gengæld er otte ud af ti unge enige i at der skal være en alkoholkultur, hvor ”nej tak” accepteres af alle. Cirka halvdelen mener at alkoholforbruget blandt unge på deres alder er for højt.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at især unge under 18 år stopper før fem genstande ved samme lejlighed, samt at børn og unge under 16 ikke drikker alkohol.

– Jo mere du drikker på en gang, jo mere skader det dit helbred. Især unge skal være forsigtige, da deres hjerner er under udvikling og derfor særligt følsomme over for alkohol. Unge, der drikker meget alkohol på én gang, har en stor risiko for uheld, ulykker og forgiftninger, tilføjer Sundhedsstyrelsen.

De uddannelser, der er med i partnerskabet er: Bagsværd Kostskole og Gymnasium, FGU NORD Gladsaxe, Gladsaxe Gymnasium, GXU, H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby, Nørre Gymnasium, U/NORD Lyngby EUD/EUX Business og 10. klasse, U/NORD, Lyngby Gymnasium & Handelsgymnasium, TEC Gladsaxe, Virum Gymnasium og VUC Lyngby. Det sker i et samarbejde med Gladsaxe Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune.