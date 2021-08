Alle vandt

Der var god opbakning til deltagerne i stafetten. Foto: Kaj Bonne.

Der blev løbet, kastet og hoppet – men også hygget og dannet relationer – til Glad OL på Bagsværd Stadion

Af Peter Kenworthy

Mottoet for de ”rigtige” Olympiske Lege er ”Citius, Altius, Fortius” – eller for dem der ikke er velbevandret i det latinske, ”hurtigere, højere, stærkere”. Mottoet til Glad OL, som blev holdt for niende gang, på Gladsaxe Stadion torsdag, kunne være noget i retning af ”relationer, rummelighed, røre sig”.

– Det hedder Glad OL fordi det har den rummelige tilgang, hvor der ikke er 100 procent fokus på guldmedaljer. Det skal være en leg, hvor glade, trætte børn, der har fået en masse sociale relationer på tværs af årgangene, kommer hjem til mor og far, fortalte Ole Mortensen fra Gladsaxe Skole, der er tovholder og idémager til Glad OL, til Gladsaxe Bladet.

– Vi er alle sammen vindere, som han efterfølgende fortalte alle over stadionanlægget.

Gladsaxe Bladet var på stadion til den store stafet, hvor de 13 klasser til olympiaden fra 4, 5. og 6. årgang fra Gladsaxe Skole, og 4. klasse fra Bagsværd Skole, hver løb 30 ture af 60 meter. Da startpistolen havde lydt blev der råbt alt fra ”kom nu” og ”godt løbet” til ”du må gerne kaste dig”, mens der virkeligt blev gået til den på banen.

– Børnene får prøvet nogen forskellige ting, som de ikke nødvendigvis ellers får prøvet. De får vist sig selv at de kan nye ting, og de får rollemodeller – og så har de det sjovt og får bevæget sig, fortalte en af de frivillige coaches, Inger Hammeken fra Bagsværd Atletik Club.