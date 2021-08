At være bæredygtig

Foto: Peter Kenworthy.

Bæredygtighedsfestival med fokus på livsstil og (u)vaner

Af Peter Kenworthy

I uge 33 og 34 har der været Bæredygtighedsfestival i Gladsaxe. Her har man blandt andet kunne plukke gratis æbler og brombær, få istandsat og genbrugt cyklen, bytte tøj, se dokumentarfilm om klimalove, få repareret ting i Repair Caféen, spise en klimavenlig ret og lave smykker af genbrugsting.

Miljøforeningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe har en udstilling i underetagen på Hovedbiblioteket, hvor man har kunne teste sin livsstil. Gladsaxe Bladets rullende redaktion gav det et forsøg, og fik ram på en del af de ting, som er dårligt for miljø og klima, mens andre tydeligvis krævede bedre øjemål, kastehånd og vilje.

På bæredygtighedsudstillingen i overetagen har man blandt andet kunne læse at man, for at nedbringe klimatrykket, skal spise mere af årstidens frugt, mindre kød og bruge madrester i stedet for at smide dem ud, ligesom man skal cykle, gå eller bruge det offentlige og huske at genbruge.

Skal vise vejen

– Advarselslamperne har blinket længe på klimaområdet. Og det er vigtigt at kommunen viser vejen, selvom størstedelen af CO2-udledningen sker blandt borgere og virksomheder. Formidlingen skal lære os at prioritere – det er for eksempel fint at spare på plastindkøbsposerne, men CO2 fra en flytur til Thailand er i en helt anden kategori, siger Jesper Larsen fra Lokal Agenda 21 i Gladsaxe.

Og der skal en bedre formidling til i forhold til klima, forbrug, madvaner og trafik. Gerne på en forståelig og konkret måde, som det er forsøgt gjort til bæredygtighedsfestivalen, tilføjer næstformand i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe, Kirsten Ilkjær.

– Men det er sjovt nok at politikerne ikke – op til en valgkamp – tør at sætte klimaet højere op på dagsordenen. For omkostningerne ved ikke at gøre noget er meget store, tilføjer hun.

Lokal Agenda 21 i Gladsaxe har med stor fornøjelse bidraget til bæredygtighedsfestivalen i regi af Gladsaxe Bibliotekerne, der tog initiativet til festivalen, fortæller Jesper Larsen. Han tilføjer at han håber at nogen tager ved lære af udstillingen og festivalen, og begynder at leve mere bæredygtigt.

Begrebet ’bæredygtighed’ blev for alvor sat på dagsordenen med Brundtlandkommissionens rapport om miljø og udvikling fra 1987. ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”, kan man blandt andet læse i rapporten.