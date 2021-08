Boligsalg falder

Foto: Colourbox.

Væsentlig færre boliger solgt i Gladsaxe end samme tid sidste år

Af Peter Kenworthy

Hvordan boligmarkedet og boligpriserne ser ud for den enkelte, er henholdsvis godt eller skidt, afhængigt af om man skal købe eller sælge.

For tiden er boligsalget dog dykkende, hvilket overordnet set er godt og kan sikre mod bobler, fortæller overvismand og økonomiprofessor Carl-Johan Dalgaard til dr.dk.

Også hos Nationalbanken har den høje fart på boligmarkedet givet anledning til bekymring. ”Kraftige boligprisstigninger øger risikoen for et senere prisfald”, skrev nationalbanken i en analyse tilbage i maj.

Finans Danmark mente dog i juni ikke at der umiddelbart var tegn på overophedning.

Fald i Gladsaxe

Ifølge tal fra Boligsiden er faldet i Gladsaxe næsten 30 procent – fra 55 solgte boliger i juli 2020 til 39 i juli 2021 – selvom man lige skal huske at 2020 var et rekordår for bolighandler.

Og generelt er boligpriserne støt stigende. Prisen per m2 for ejerlejligheder i Gladsaxe er eksempelvis fordoblet siden 4. kvartal 2012 og mere end firdoblet siden 1992, ifølge tal fra Boliga, der har hentet tallene fra Finans Danmarks boligmarkedsstatistik.

Der har været en tilsvarende stigning for parcel- og rækkehuse. Her er m2-priserne i Gladsaxe fordoblet siden 2003 og femdoblet siden 1992.