Borgmesteren vil spare på det allersvageste

Af Lone Yalcinkaya, medlem af Gladsaxe Byråd for Venstre

Det som gør stærkest indtryk på mig i borgmesterens budgetudspil, er besparelsen på Akuttilbuddet på Nybrogård og §85 tilbud på ungeområdet. Det er simpelthen så umenneskeligt at sparke til dem der ligger ned! Det vil jeg aldrig være med til.

Akuttilbuddet hjælper selvmordstruede, borgere der er i dyb krise, sorg eller har psykiske udfordringer.

Akuttilbuddet er et af Gladsaxes bedst fungerende service til de mest sårbare borgere. Jeg har været så stolt over vores tilbud, som har hjulpet rigtig mange. Personligt kender jeg mindst 3 personer, der har været i livskriser, der modtog hjælp og støtte fra Akuttilbuddet, der redede deres liv. De personer, der oplever ubærlig sorg, livskriser og har ondt i livet, kan uanset ugedag og tidspunkt kontakte Akuttilbuddet og blive mødt af fagligt stærkt team.

Når der spares over 700.000 kr. pr./år på et mindre tilbud, kan man ikke sikre det samme høje serviceniveau, som har vist sig at være velfungerende og viste sin berettigelse hos de enkelte borgere, der har været i kontakt med tilbuddet.

Det gør mig ondt og trist, at borgmesteren ikke kan se værdien i at hjælpe selvmordstruede og de mest sårbare borgere. Det er mig ubegribeligt.