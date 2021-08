Brug for et bredere politisk styre

Af Astrid Søborg, byrådsmedlem, gruppeformand (V)

Gladsaxe Kommune har brug for et nyt styre. Vi har brug for et byråd, der er baseret på et bredere politisk samarbejde, og hvor ideer uanset partifarve kan komme til overfladen, blive hørt og behandlet i en god og fordomsfri ånd. Det har borgerne i Gladsaxe Kommune fortjent.

Samarbejde kræver ledelse og en borgmester, der evner at bøje synspunkter mod hinanden. Her er et uforløst potentiale, mener vi i Venstre.

Gladsaxe Kommune er en privilegeret kommune, der takket være gode skatteindtægter fra virksomheder og et rimeligt skattegrundlag kan holde en fornuftig drift sammenlignet med andre kommuner. Men det er ikke ensbetydende med, at alt er godt, og at kommunen ikke kan blive bedre. Skolerne skal ruste eleverne bedre fagligt, vores by kan blive bedre indrettet, pleje og omsorg for de ældre kan blive bedre, idrætsfaciliteter kan bygges og renoveres – bare for at nævne nogle eksempler.

Vi er en mangfoldig kommune med et bredt sammensat byråd. Et bredere lokalt folkestyre vil give en bedre kommune for alle, mener vi i Venstre.