Brugskunst i Bagsværd

Foto: Kaj Bonne.

Borgerne i Bagsværd havde i de seneste fire dage mulighed for at lave mosaik på træde- og siddesten, til at pryde År 2000 Pladsen med

Af Peter Kenworthy

HulterTbulter havde støbt stenene og bød, sammen med BID Bagsværd, indenfor i skaberprocessen til kreaeventet – hvilket mange havde takket ja tak til.