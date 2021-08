Corona-sikker karatesommerlejr

Foto: Privat.

Gladsaxe Karate Klubs sædvanlige sommerlejrlokation ved Kalundborg var igen i år udskiftet med udendørsarealer i lokalområdet i Gladsaxe

Af Redaktionen, redigeret

Med de nødvendige forholdsregler i forhold til hygiejne og overholdelse af afstand blev det muligt også i 2021 at afvikle en meget vellykket karatetræningslejr over 5 dage for 80 af klubbens medlemmer, fortæller Gladsaxe Karate Klub.

– Der blev afholdt en stor graduering på sommerlejren og cirka 50 af deltagerne kunne vende glade hjem med en ny farve på bæltet og dermed et trin højere på karate-rangstigen. Og tre deltagere var nok ekstra stolte, da chefinstruktør Shihan Jan Christoffersen ved en højtidelighed og efter aflæggelse af en 2 timers hård gradueringsprøve kunne overrække dem det sorte bælte, tilføjer klubben.

De tre er Andrea Sebell Kjeldsen 1. dan (junior), Alberte Skjoldager 1. dan (junior) og Henrik Lauritsen 1. dan (senior).