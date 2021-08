Coronastigning

Foto: Colourbox.

Coronasmitten stiger i Gladsaxe og på verdensplan – og den fremherskende og smitsomme deltavariant smitter både vaccinerede og ikke-vaccinerede

Af Peter Kenworthy

For fire uger siden var der lidt over 30 smittede på en uge i Gladsaxe. Smittetrykket lå på 48 og positivprocenten på 0,49. I den seneste uge har der været 82 smittede i Gladsaxe, smittetrykket er på næsten 120, og positivprocenten på 1,91.

Ifølge Statens Serum Institut er mange af de corona-smittede danskere blevet smittet i udlandet – især i Spanien.

Også ude i verden er antallet af coronasmittede steget i over en måned, hvor USA, Indien, Indonesien og Brasilien topper listen over antallet af ny-smittede i den seneste uge. Afrika er desuden i gang med kontinentets tredje coronabølge, ligesom der var lidt over 8,000 europæere der døde af corona-infektioner i den seneste uge.

Det er ikke mindst den såkaldte ”deltavariant” – der er dobbelt så smitsom som alfavarianten – der har fat i danskerne. Den er nu, ifølge FN, konstateret i over 130 lande.

Smitter vaccinerede

Statens Serum Institut minder samtidig om, at man godt kan blive smittet, selvom man er vaccineret, samt at man derfor skal huske at blive testet hvis man har symptomer – også selv om man er vaccineret.

Studier viser godt nok at vaccinerne reducerer spredningen af COVID-19 med over 80 procent, men disse studier blev lavet før deltavarianten for alvor spredte sig, skriver det videnskabelige tidsskrift Nature 27. juli.

– Deltaens øgede smitsomhed kan betyde at andelen af mennesker i en befolkning, der skal vaccineres for at bringe pandemien under kontrol, vil være større end det ville have været nødvendigt med tidligere varianter, skriver Nature på sin hjemmeside.

I et nyt studie fra den amerikanske sundhedsmyndighed, Center for Disease Control and Prevention (CDC), der blev offentliggjort 30. juli, kan man læse at deltavarianten har samme høje ”viral load” hos vaccinerede og ikke-vaccinerede mennesker. Dette tyder, ifølge CDC, på at vaccinerede med deltavarianten kan smitte.

Man anbefaler derfor at alle bærer mundbind indendørs, ”i områder med betydelig og høj transmission”, uanset om man er vaccineret eller ej.