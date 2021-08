Cyklistforbundet i Gladsaxe fylder 40

Cyklen bliver brugt flittigt som transportmiddel i Gladsaxe. Foto: Kaj Bonne.

Fødselsdagen fejres med generalforsamling, let underholdning og en let anretning på Søgård

Af Redaktionen, redigeret

Den 4. september klokken 16 holder Cyklistforbundets afdeling i Gladsaxe general­forsamling på Søgård, Gladsaxe Kommunes kursuscenter, Slotsparken 32 A i Aldershvile Slotspark.

Derefter følger fortællinger fra den aktivistiske tid i 80’erne og frem til nu i Cyklistforbundet i Gladsaxe. Foreningen satte for eksempel generelt skub i etablering af cykelstier, som kommunen helt manglede, fortæller man i en pressemeddelelse.

For at kunne deltage i arrangementet kræves medlemskab af Cyklistforbundet. Af hensyn til bespisningen kræver deltagelse i arrangementet også tilmelding per mail på pbn@dr.dk eller SMS på 24630961.