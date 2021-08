De Konservative er klar

Foto: Jørgen T. Jespersen.

Det Konservative Folkeparti i Gladsaxe har valgt de lokale konservative kandidater til byrådsvalget

Af Redaktionen, redigeret

Henrik Sørensen blev valgt som spidskandidat for De Konservative i juni. På en generalforsamling mandag valgte de konservative resten af de konservative kandidater.

Til november kan vælgerne i Gladsaxe vælge mellem disse konservative kandidater på stemmesedlen: 1. Henrik Sørensen, Spidskandidat, 2. Thomas Germann, 3. Rebecca Plomin, 4. Jacqueline Siliam Kristensen, 5. Lars Abel, 6. Mogens Busk Sørensen, 7. Marianne Damgaard-Sørensen og 8. Christa Kjær.

Henrik Sørensen fortæller at De Konservative går ind i valgkampen med masser af optimisme, hvor sloganet er ”Vi smøger ærmerne op for dig og Gladsaxe”. Blandt de sager som partiet vil arbejde for er en folkeskole med fokus på faglighed og dannelse, overdækning af dele af motorvejene, samt et serviceeftersyn af Gladsaxe Kommunes økonomi.