Foto: Privat.

Med fællesspisning og live-koncert blev skoleåret skudt i gang på Bagsværd Friskole, arrangeret af Bagsværd Friskole Støtteforening

Af Redaktionen, redigeret

Musikken stod klubbens leder med band for på boldpladsen op til plejehjemmet. En solrig sensommeraften var den ideelle kulisse for at børn, forældre, lærere og pædagoger kunne samles og nyde hinandens selskab for en stund, fortæller man.