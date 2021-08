Din ejendom eller kommunens?

Adskillige borgere oplever at blive kontaktet af kommunen da deres småbygninger på deres egen grund ikke opfylder krav til afstand fra offentligt vej. Gladsaxe Kommune har bestemt en byggelinje på 5 meter, dvs. at grundejer ikke må bygge f.eks et cykelskur indenfor de yderste 5 meter på grunden ud i mod vej. Altså; som grundejer […]

Af Jørgen Juhl, spidskandidat til kommunalvalget, Liberal Alliance

Adskillige borgere oplever at blive kontaktet af kommunen da deres småbygninger på deres egen grund ikke opfylder krav til afstand fra offentligt vej.

Gladsaxe Kommune har bestemt en byggelinje på 5 meter, dvs. at grundejer ikke må bygge f.eks et cykelskur indenfor de yderste 5 meter på grunden ud i mod vej. Altså; som grundejer bestemmer du ikke over sin egen grund.

Hvorfor? Argumentet er, at det skal være pænt.

Så embedsmænd og politikere skal bestemme hvad der er pænt og ikke pænt. De vil bestemme over dig.

Det offentliges bestemmelse over borgerne fylder mere og mere, bid for bid. Sidste år forsøgte man sig med at bestemme over hvilke træer folk må fælde på deres egen grund. Man truer butiksejere med politianmeldelse fordi deres butikker ikke har pæn facade. Oveni dette skal ses det groteske i at kommunen fælder tusinder af træer, de grønne pletter forsvinder til fordel for tarveligt etagebyggeri (også kaldet ”vækst”) samtidigt med, at en gammel carport på en villavej for påbud om at blive ”lovliggjort”, dvs flytte eller revet ned.

I Liberal Alliance mener vi at byggelinjen for småbygninger og carporte skal sættes ned til at være ved skel mod vej, for hvor går grænsen ellers? I LA mener vi, at den går ved din private grund.