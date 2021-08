Dømt for at lade sig hverve af IS

Foto: Peter Kenworthy.

Ung kvinde fra Søborg rejste til Syrien og lod sig hverve til Islamisk Stat. Onsdag blev hun idømt 5 års fængsel

Af Peter Kenworthy

En nu 23-årig kvinde er straffet med fængsel i 5 år for selv at lade sig hverve af terrororganisationen Islamisk Stat og desuden at have medvirket til, at hendes lillesøster efterfølgende også forsøgte at tilslutte sig Islamisk Stat. Sagen blev behandlet af et nævningeting ved Retten i Glostrup.

– I sommeren 2016 modtog såvel PET som politiet henvendelser fra blandt andre forældrene til den dengang 18-årig kvinde fra Søborg, idet hun var udrejst af Danmark til Tyrkiet. Politiet noterede i forbindelse med anmeldelsen, at forældrene var bekymrede for, om kvinden ville tilslutte sig Islamisk Stat i Syrien, kan man læse på domstol.dk.

Før udrejsen i 2016 havde kvinden foretaget en række internetsøgninger på billeder, personer og videoer, som var tilknyttet Islamisk Stat eller islamisk ekstremisme, ligesom hun i perioder havde båret niqab og havde haft kontakt med personer, som var dømt for – eller af politiet var mistænkt for – terrorvirksomhed, kan man desuden læse.

Hun blev den 12. marts 2019 anholdt af tyrkisk politi og siden tilbageholdt i et såkaldt deportationscenter, indtil hun den 7. juli 2020 blev udleveret til retsforfølgning i Danmark. Kvinden blev anholdt, da hun landede i Københavns Lufthavn i juli 2020.

Fandt forklaring utroværdig

På kvindens telefon og på hendes PC blev der blandt andet fundet flere chats, kort over Syrien, og tre fotos, som PET via geolokation kunne fastslå som sandsynligvis optaget uden for Raqqa i Syrien, kan man læse på domstol.dk.

Kvinden blev tiltalt for at have overtrådt straffelovens § 114 e om tilslutning til en terrororganisation og medvirken til forsøg herpå i forhold til hendes søster. Hun blev også tiltalt for at have overtrådt straffelovens § 114 j ved som dansk statsborger uden tilladelse at være indrejst i og have opholdt sig på et område kontrolleret af en terrororganisation.

Kvinden nægtede sig skyldig i alle forhold og forklarede i retten blandt andet, at hun var rejst til Tyrkiet for at være sammen med en kæreste, men retten fandt kvindens forklaring om, at hun udrejste med henblik på at besøge en kæreste i Tyrkiet, utroværdig.

– Det har været vores påstand at kvinden ikke bare rejste ind i Syrien og tilsluttede sig IS – men også forsøgte at hjælpe sin lillesøster med det samme. Det har retten på alle punkter været enig i, og derfor er kvinden nu blevet dømt, siger specialanklager Bo Bjerregaard.

Kvinden tog betænkningstid med hensyn til anke.