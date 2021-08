Drop letbane til Mørkhøj

Mens arbejdet med letbanen på Ring 3 er i fuld gang, har et flertal i byrådet besluttet, at der skal arbejdes videre med planerne om en letbane fra Gladsaxe Trafikplads over Mørkhøjvej til Nørrebro. Vi Konservative er imod planerne om, at Gladsaxe skal have en ny letbanelinje, der skal køre på Mørkhøjvej. Vi mener, at […]

Af Henrik Sørensen, Spidskandidat (C)