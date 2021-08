Droppede kapitalforvalter efter milliontab

Foto: Colourbox.

Gladsaxe Kommune opsagde samarbejdet med den svenske storbank SEB efter en periode med negativt afkast på kommunens værdipapirer

Af Peter Kenworthy

Det skete, efter at SEB i 2019 og halvvejs ind i 2020 præsterede et negativt afkast på den del af kommunens formue, som den svenske bank havde ansvaret for at forvalte. Det fremgår af dokumenter, som Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har fået via en aktindsigt fra Gladsaxe Kommune.

SEB havde ansvaret for lidt mere end 300 millioner kroner, som var investeret i danske obligationer. I 2019 gav det et tab på knap 1,5 millioner kroner, og i de første fem måneder af 2020 lød tabet på 4,6 millioner kroner. Det fremgår af afkastrapporterne, som Danske Kommuner har fået aktindsigt i, skriver Danske Kommuner.

– Det vil sige, at SEB på knap halvandet år havde formøblet lidt mere end seks millioner kroner af kommunens penge. Sagen blev behandlet som et lukket punkt i Gladsaxe Kommunes økonomiudvalg. Her lød konklusionen, ”at kapitalforvalteraftalen opsiges, og at obligationerne hjemtages og overflyttes til egen forvaltning”, tilføjer man.

Gladsaxe Bladet har bedt Gladsaxe Kommune om en kommentar til opsigelsen, samt hvad det betyder økonomisk for kommunens aktiviteter. Gladsaxe Kommune har ikke haft mulighed for at svare tilbage inden redaktionens deadline.