Efterlyser røverhistorier fra Høje Gladsaxe

Foto: Peter Kenworthy.

Kan du huske, hvordan der så ud i Høje Gladsaxe, da det blev bygget? Var du nabo til bombemanden? Fik du altid bolde i kassen hos Peter Schmeichel på legepladsen, da I var børn?

Af Redaktionen, redigeret

Bibliotek + er på jagt efter gode historier, billeder og minder fra Høje Gladsaxe. De indsamlede skal munde ud i en udstilling i Bibliotek+ i Høje Gladsaxe.

– Vi kommer til at udstille både billeder, lyd og tekst, så vi er interesseret i at høre fra alle, der har en god Høje Gladsaxehistorie fra dengang eller nu, fortæller projektleder, Monique Nielsen.

Hun understreger samtidig at man ikke behøver at være bosiddende i Høje Gladsaxe for at deltage i projektet.

– Det kan sagtens være en, der er vokset op i Højre Gladsaxe eller er kommet der meget. Det kan også være, man bor i et af de omkringliggende områder og bare er helt vild med at lave podcasts.

Man kan sende sit bidrag til mogeni@gladsaxe.dk eller meospe@gladsaxe.dk eller komme forbi Bibliotek+ til en snak om, hvordan man kan bidrage til projektet.