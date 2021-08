Endelig fest

Der var godt gang i line-dancen til byfesten. Foto: Kaj Bonne.

Rigtig mange fester og meget festivitet er blevet aflyst og droppet i det seneste 1 ½ år. Men lørdag slog omkring 2.000 Gladsaxe-borgerne sig løs til Mørkhøj Byfest

Af Peter Kenworthy

Mørkhøj Byfest bød på både regn, blæst og solskin. Men der var en lind strøm af mennesker i alle aldre der gik, cyklede og kørte på løbehjul i retning af Ilbjerg Allé, hvor byfesten fandt sted – også selvom corona-passet lige skulle frem først, før man kunne komme til fest.

På selve festpladsen var der en duft af bål, popcorn, bøfsandwich og fadøl, til lyden af bluestoner, da Gladsaxe Bladets udsendte medarbejder indfandt sig på boldbanen.

FDF Mørkhøj og Det Dansk Spejderkorps havde gang i bålene. De politiske partier og opgaveudvalget ”Vores Mørkhøj” havde gang i den politiske samtale.

Og der var mulighed for at beskæftige sig med alt fra loppemarked, luftakrobatik, boldspil, trylleshow og sværdkamp til linedance, brass band, lokalhistorie, orienteringsløb og hoppeborg.

– For os er det sindssygt vigtigt at vi holder fast i byfesten, og det var med armene oppe, da vi vidste at vi kunne holde festen. For der er ikke rigtig noget der samler Mørkhøj mere, og jeg tror der er rigtig mange der ikke tænker på Mørkhøj som en bydel, fortæller formanden for Mørkhøjs Venner (der står for byfesten), Peter Maaløe.

– Byfesten er det kulturfremstød som mangler i Mørkhøj, og som er med til at samle bydelen. Torvegården og byggeren var noget der samlede Mørkhøj, og det synes jeg mangler for de unge i dag. Og derfor er vores ønske at vi til næste års byfest har en scene for de unge, tilføjer han.