Færre indbrud i sommerferien

Foto: Colourbox.

På trods af samfundets genåbning er antallet af indbrud i sommerferien rekordlavt

Af Peter Kenworthy

Antallet af indbrud i sommerferien er, ifølge TrygFonden, styrtdykket siden før coronaen. Også selvom antallet af indbrud generelt stiger igen i år i forhold til sidste år.

– Vi ser nationalt den trend, at det er steget fra 2020 til 2021, da der var mange hjemme i 2020 på grund af nedlukningen. Trenden er den samme i Gladsaxe som nationalt, fortæller programchef i TrygFonden, Britt Wendelboe, til Gladsaxe Bladet.

Hun tilføjer at der i 2. kvartal 2018 var 76 anmeldte indbrud i privat beboelse i Gladsaxe Kommune, i 2019 149, i 2020 29, og at der i 2. kvartal 2021 var 56 anmeldte indbrud i privat beboelse i Gladsaxe.

Nabohjælp og hjemmeferier

Ifølge Sarah Risbøl Jacobsen, kommunikationskonsulent i Nabohjælp, som Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag, er der to nærliggende forklaringer på det usædvanligt lave antal indbrud i sommerferien.

– For det første har flere danskere end normalt sandsynligvis valgt at holde ferien hjemme, hvor de har skabt liv og aktivitet i nabolagene, som har skræmt tyvene væk. Men det tyder også på, at danskerne er blevet rigtig gode til at nabohjælpe i ferien, og dermed snyde tyven til at tro, at der er nogen hjemme i de mange huse, som jo trods alt har stået tomme, forklarer hun.

Forebyggelsesindsats

Henrik Sønderby, der er centerchef i Nationalt Efterforskningscenter under Rigspolitiet, fremhæver desuden politiets brede og helhedsorienterede forebyggelsesindsats, som involverer et tæt samarbejde med myndigheder, organisationer og virksomheder, som en del af forklaringen.

– 2020 og 2021 har været unikke på grund af covid-19, og har betydet et stort fald i antallet af indbrud generelt, naturligvis fordi folk har været mere hjemme. Det er derfor også forventeligt, at indbrudstallet kommer til at stige lidt igen i takt med genåbningen, men generelt har vi set et gennemsnitligt fald over de seneste mange år – også før nedlukningerne af samfundet, tilføjer han.

Bo trygt og Rigspolitiet har 5 råd mod indbrud: Vær en god nabohjælper. Tænd lys ude, og trim hækken. Gør det sværere at bryde ind. Brug sikre betalingsformer, når du køber brugt. Og ring 114 ved mistanke om indbrud.