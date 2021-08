Farvel til pengesedler og mønter

SPONSORERET INDHOLD: Det er ikke noget nyt. Vi bruger sjældnere og sjældnere kontanter når vi handler i dagligvarebutikker og er på shoppeture. Du kender det formentlig selv. Hvor mange kontanter har du i din pung lige nu? Dette er formentlig ikke mange. Flere professorer og eksperter peger på, at vi i 2025 nærmest vil være kontantløse herhjemme i Danmark.

Siden der i 1983 blev foretaget den første betaling med Dankortet er der sket meget. Nu bruger de fleste af os nærmest udelukkende kreditkort, MobilePay og andre digitale løsninger. Når vi anvender disse digitale løsninger, så kan der også nemmere skabes et detaljeret overblik over sine betalinger.

Fordele ved kontantløse betalinger

I og med at vi hiver dankortet mere og mere frem, så følger der også en masse fordele med. Her under corona har vi set flere og flere butikker proklamere, at de hovedsageligt ikke ønsker at tage imod kontanter. Dette er nemlig en stor smittespreder, som mange mennesker har rørt ved. Det er altså væsentlig mere hygiejnisk at bruge digitale løsninger.

Ved ikke at have tasken fyldt med kontanter mindsker man ligeledes risikoen for tyveri. De fleste tyve ved nemlig, at det er de færreste, som har kontanter på sig i dag. Og kontanterne er heller ej at finde rundt omkring i vores hjem mere.

Ja, alt er nærmest blevet digitalt – også på den måde, som vi investerer. Er du ny inden for denne digitale investeringsverden med Bitcoins og alverdens andre ting? Eller kender du allerede til det på forhånd? Uanset hvad, så bør du læse videre i næste afsnit.

En ny hobby? Kryptovaluta!

Har du penge, som blot står på bankkontoen og pynter? Hvad med at investere disse? Du har formentlig allerede hørt om Bitcoin. Men har du hørt om Ethereum? Det bliver ofte omtalt som den næste bitcoin og bliver kaldt Ether i daglig tale. Ether er altså det helt store indenfor kryptovaluta, som godt kan være værd at undersøge nærmere. Dette kan du gøre lige her.

Etherum består af mere end blot kryptovaluta. Det er på flere måder et mere seriøst og omfattende projekt end Bitcoin. Sæt dig gerne godt ind i Ether før du begynder at handle, og begyndt i de små beløber. Det kan hurtigt blive din nye hobby, som både er spændende, sjov og i sidste ende kan tjene dig nogle ekstra penge. Husk altid at ikke investere flere penge end du har.