Filmer på Søborg Torv

Foto: Kaj Bonne.

DR optager del af søndagsserie hos lokal herrefrisør

Af Peter Kenworthy

Danmarks Radio var troppet op på Søborg Torv med en række lastbiler og vogne, med film-setup og tilhørende hvid Volvo Amazon, tirsdag. Der skulle nemlig filmes en række scener til en DR-drama søndagsserie hos herrefrisør Jan Kaastrup.

Ifølge et informationsbrev om filmoptagelserne til beboerne på torvet, kan man læse at der er tale om en TV-serie der foregår i tresserne ved navn ”Carmen Curlers”, skrevet af Mette Heeno – der blandt andet står bag Lærkevej og Terkel i knibe – og instruktør Natascha Arthy, der forventes at have premiere på DR1 i løbet af efteråret 2022.

Carmen Curlers er en moderne erstatning for papillotter. Og serien bliver, ifølge kulturmediet Soundvenue, baseret på den sande historie om den danske erhvervssucces af samme navn, hvor Niels Chr. Jørgensen og Arne Bybjerg opfandt en krøllemetode, der satte stort præg på kvinders hårmode.

Herrefrisør Jan Kaastrup var i optagelsernes anledning blevet omdøbt ”Salon Hermann”, og havde fået installeret en større lysopsætning.

– Hele butikken er lavet om og lavet ”ældre”, fortæller Jan Kaastrup, og tilføjer at ikke er klar over hvorfor lige præcis hans frisørsalon blev valgt til scenerne.



Foto: Peter Kenworthy.