Flere tager ungdomsuddannelse

Foto: Colourbox.

Der er sket en stigning under coronakrisen

Af Peter Kenworthy

Stigningen i antallet af unge der tager en ungdomsuddannelse varierer dog fra kommune til kommune, ligesom der er store forskelle på tværs af kommunerne. Sammenlignet med unge med opvækst i storbyerne, tager unge med opvækst i yderområderne i højere grad en ungdomsuddannelse. Det skriver Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, i deres seneste kommunetal.

– Andelen af de 25-29-årige, der har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, er på landsplan steget fra cirka 81 procent i 2008 til 85 procent i 2020. For de 18-21-årige er andelen tilsvarende steget fra 76 procent til ca. 86 procent. For de 18-21-årige er der tale om en markant stigning i corona-året 2020. Det kan blandt andet være foranlediget af de reducerede muligheder for at rejse og arbejde, tilføjer VIVE.

I Gladsaxe havde mere end otte ud af ti 25-29-årige gennemført eller var i gang med en ungdomsuddannelse i september 2020.