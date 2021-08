Flere trafikundersøgelser

Foto: Peter Kenworthy.

Der er behov for yderligere trafikundersøgelser til projektet om fornyelse af Søborg Hovedgade, siger kommunen

Af Peter Kenworthy

Totalrådgiveren til projektet om fornyelse af Søborg Hovedgade vurderer at der er behov for yderligere trafikundersøgelser, kan man læse i dagsordenen til mødet i Trafik- og Teknikudvalget 9. august.

By- og Miljøforvaltningen har vurderet, at de endelige beslutninger af løsningsscenarier for fornyelsen af Søborg Hovedgade vil stå på et bedre beslutningsgrundlag, hvis undersøgelserne bliver udført, tilføjes det.

Forvaltningen har igangsat arbejdet, som udføres frem til midten af september, og vil betyde at tidsplanen for projektet forsinkes med 3 måneder.

Byrådet besluttede i maj 2020 at afsætte 20 millioner kroner i budgetaftalen 2020-2023, til en fornyelse af strækningen fra Dyssegårdsvej til Vilhem Bergsøes Allé, med en anlægsperiode i 2022.