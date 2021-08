FN eller Gladsaxe mål…?

Det er tid til de årlige budgetforhandlinger i Gladsaxe Kommune. Borgmester Trine Græse skriver i sit budgetudspil: “Vi tør gå forrest, og bruger FN’s verdensmål som en løftestang for vores strategiske målsætninger,…” Men hvorfor er der brug for en FN-løftestang for, at kommunen kan levere god service og velfærd til borgerne i Gladsaxe? Hvad koster […]

Af Kristian Tørning, Byrådskandidat for Nye Borgerlige i Gladsaxe

Det er tid til de årlige budgetforhandlinger i Gladsaxe Kommune. Borgmester Trine Græse skriver i sit budgetudspil: “Vi tør gå forrest, og bruger FN’s verdensmål som en løftestang for vores strategiske målsætninger,…”

Men hvorfor er der brug for en FN-løftestang for, at kommunen kan levere god service og velfærd til borgerne i Gladsaxe? Hvad koster det fx ekstra, at socialdemokraterne vil bruge mål 1: “Afskaf alle former for fattigdom i verden” som en “løftestang”? De problemer adresserer Danmark normalt privat og nationalt – ikke kommunalt.

Eller hvad med mål nummer 4 som FN-løftestang: “Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring”. Det virker lige lovligt overmodigt, når afsenderen er de samme venstreorienterede, der gennem de seneste 15 år ikke har kunnet få Skovbrynet skole til at fungere. Desuden er det langt fra alle Folkeskoler i Gladsaxe, der klarer sig lige godt, så hvad med at bruge ressourcerne direkte på dem frem for på FN-mål?

Gladsaxe Kommune bør holde fokus på at levere bedst mulig service og velfærd til borgerne i Gladsaxe. Hvis de venstreorienterede (og radikale) føler et akut behov for at købe sig en bedre samvittighed hos FN, kan de gøre det via deres egen netbank. Det er ikke rimeligt, at den slags skal betales af skatteyderne i Gladsaxe.