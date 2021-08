Fra forsvarsværk til fritidsområde

Der var mange der var nysgerrige på, hvordan batteriet så ud. Foto: Peter Kenworthy.

Buddinge Batteri åbnede for offentligheden fredag

Af Peter Kenworthy

Det har længe været planen at Buddinge Batteri, der ligger ved Skjoldborg Allé og Gustav Esmanns Allé i Søborg, skulle være et rekreativt område.

Fredag kunne kommunen og borgmester Trine Græse (A) så endelig slå porten op og byde indenfor, med flødeboller og æblemost.

Inden åbningen skulle flere bygninger rives ned, og vildtvoksende krat og ukrudt fjernes, så området var egnet til borgerbrug.

– Fremover skal betteriet fungere som mødested og forbindelsesled, fortalte borgmesteren de omkring 100 fremmødte. Hun tilføjede at der mangler inventar og stiforbindelser, men at der skal være en dialog om, hvordan området skal se ud når der er færdigt.

Man kunne også – undtagelsesvis – komme ind i forsvarsværkets ammunitionshus, som almindeligvis vil være lukket, hvilket rigtig mange benyttede sig af.

Batteriet blev opført i 1888-89 som en forsvarsbastion, der skulle forsvare området omkring foran Gladsaxe, Bagsværd og Lyngby. Batteriet var bemandet under Første Verdenskrig, men blev nedlagt i 1920.

Buddinge Batteri er omfattet af museumsloven og fortidsmindebeskyttelsen, hvilket ifølge Miljøstyrelsen betyder dette, at der inden for beskyttelseszonen ”ikke [må] foretages ændringer i tilstanden, det vil sige for eksempel tilplantninger eller ændringer i terrænet (heller ikke midlertidige ændringer). Der er endvidere forbud mod at placere bebyggelse”.



Borgmester Trine Græse holdt tale. Foto: Peter Kenworthy.



Der var mange der gerne ville se ammunitionsrummet. Foto: Peter Kenworthy.



Landskabsarkitekt Steen Himmer fortalte om forsvarsværket. Foto: Peter Kenworthy.



Der er en fin udsigt ovenpå værket, hvilket flere byrådsmedlemmer lige ville have med. Foto: Peter Kenworthy.