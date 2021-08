Fysiske Slotmaskiner vs Online Spillemaskiner

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du er så heldig at bo i en stat, hvor online casinoer er legaliseret, har du adgang til sikre steder med online slots. Men du undrer dig måske også over, om du stadig skal tage turen til et muret casino. Er online slots lige så gode som almindelige spilleautomater? Er det ene bedre end det andet?

Her i Danmark kan du spille både online og hos landbaserede casinoer som Royal Casino eller casino Copenhagen, eller måske Munk casino osv. Hvis du foretrækker at spille hos online spillehal så kan du vælge både dansk-licenseret casino eller udenlandsk casino uden om rofus, der ikke kontrolleres af den danske Spillemyndighed, men af andre godkendte gambling myndigheder, så som MGA eller UKGC osv.

Det korte svar er, at der er nogle fordele ved at spille online slots frem for fysiske spilleautomater – og omvendt.

Landbaserede casinoer kom naturligvis først, men det er virkelig ingen hemmelighed, at internettet har virkelig foretaget enorme ændringer i den måde, vi spiller spilleautomater nu.

Er det sjovere og spændende at spille live, end det er foran en computerskærm? Vi vil gerne grave lidt dybere i tingene.

Fysiske slotmaskiner – Fordelene

Sandsynligvis ville den største fordel ved landbaserede spilleautomater være det faktum, at de faktisk er fysisk til stede. Du kan røre ved dem, du kan faktisk trykke på knapperne med din finger, eller du kan trække i håndtaget med din hånd. Det ligner, hvorfor så mange bogelskere foretrækker at læse papirkopier i stedet for deres digitale versioner.

Når du spille live i et landbaseret casino får du en særlig vibe. Du kan ikke få denne stemning fra computerskærmen. Der er en speciel atmosfære omkring dit gameplay, der også bidrager til din spiloplevelse.

Fysiske slots – Ulemperne

Bekvemmelighed er derimod en stor ulempe. Du kan ikke bare spille hvor som helst når som helst, når du har lyst. For at spille spilleautomater skal du faktisk gå til et bestemt sted i dit område. Og nogle gange er der bare ikke en spillehal i nærheden.

Nogle kasinoer har en dresscode, og du kan ikke bare slentre i iført shorts og flip -flops. Så det er komfortens punkt at gå ud af vinduet lige der.

Og når vi taler om komfort, sig, at du har vandret ind på dit yndlings casino og søgt at spille den ene fede spilleautomat. Men åh nej! Der er nogen der allerede spiller det! Og så venter du.

En anden ting, der er værd at påpege, er udvalget af spilleautomater. Der vil være et begrænset udvalg af spil (uanset hvor stort casinoet er).

Online spillemaskiner – Fordelene

Gambling har udviklet sig enormt takket være internettet og nye teknologier i gambling. Og online spillemaskiner tilbyder i dag spillere fantastiske muligheder lige ved hånden.

Den eneste store fordel, der først kommer til at tænke på, når du tænker på at spille online, er bekvemmelighed. Du kan spille hvor som helst, når som helst, når som helst i løbet af dagen eller natten. Når du spiller i et online casino, er det ligeglad med, om det er en helligdag eller om det er efter timer.

Derudover er der bare uendelige muligheder for, hvor du kan være, mens du nyder et spille online.

Det faktum, at de fleste slots i dag er tilgængelige på mobile enheder, gør spil uendeligt mere fleksibelt.

En anden meget bemærkelsesværdig og vigtig fordel ved at spille online i modsætning til live slots er spilleudvalget. Du kan aldrig gå ind på et almindeligt casino og forvente at have så mange slots at vælge imellem. Online kan du finde store kollektioner af slots til enhver smag.

Hos landbaserede casinoer er slots RTP maksimum 85 %. Til sammenligning er dette tal i de fleste online spillemaskiner i gennemsnit på 95%-96%. Og der er endda slots derude med RTP’er på 98% og 99%! Så kan udbetalinger på online slots være større.

Online kan der være netværk af slotmaskiner forbundet til den samme jackpot. Hvert væddemål, som hver spiller satser på en af disse slots, bidrager med en lille del af det til puljen. Derfor kan du forestille dig, hvor enorme disse jackpots kan blive.

Desuden kan du afprøve spil gratis. Der findes ikke sådan mulighed i landbaserede casinoer.

Opsummering

Lad os bare opsummere kort og tydeligt. Online spillemaskiner tilbyder mere alsidighed og mere bekvemmelighed. Der er masser af forskellige slots tilbud at vælge imellem, med varierende temaer, design, opsætninger og mere. Og du vil aldrig have begrænsningen af et prispunkt, en placering eller åbningstider. Du kan spille hvor som helst og når som helst.