Generalforsamling i Gigtforeningen

Gigtforeningens Hovedstad Nord-kreds – der også dækker Gladsaxe - holder generalforsamling den 8. september klokken 19 i Frivilligcenter Gentofte

Af Redaktionen, redigeret

– Kom og få kredsens og Gigtforeningens status over 2020, og hør vores tanker og planer for resten af 2021 og starten af 2022. Du kan også byde ind med egne ideer og forslag, og der er mulighed for at melde sig som frivillig. Der er valg til kredsbestyrelsen, og alle medlemmer af Gigtforeningen har stemmeret, så husk dit medlemskort, fortæller Ida Lysgaard Thygesen, der er bestyrelsesmedlem i Gigtforeningen Hovedstad Nord-Kredsen.

Hovedstad Nord-kredsen dækker kommunerne Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Tilmelding sker til kredsens formand Liselotte Holmberg senest d. 6. september, tlf. 22 28 06 71, lthpet@gmail.com