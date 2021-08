Gladsaxe bidrager til rapport om verdensmål

Barwaqo Hussein fra LNOB Coalition, formand for Globalt Fokus Rasmus Stuhr Jakobsen, formand for 2030-panelet Sara Krüger Falk, finansminister Nicolai Wammen, Gladsaxes borgmester Trine Græse og folketingsmedlem Rasmus Nordqvist fra 2030-netværket. Foto: Gladsaxe Kommune.

Rapport om Danmarks arbejde med Verdensmålene blev præsenteret ved virtuelt topmøde for FN’s medlemslande

Af Peter Kenworthy

Rapporten ”Voluntary National Review”, blev præsenteret på FN-topmødet High Level Political Forum, hvor medlemslandene fremlagde deres arbejde med Verdensmålene. Her var Gladsaxe borgmester, Trine Græse (A), inviteret med.

I rapporten, der er udarbejdet af Finansministeriet, kan man blandt andet læse, hvordan Gladsaxe arbejder strategisk med den bæredygtige udvikling.

– I byer, regioner og kommuner er vi helt tæt på borgere og virksomheder. Det giver en særlig mulighed for at forankre verdensmålene lokalt. Og det er samtidig gennem de lokale løsninger og fremskridt, at vi skubber til den bæredygtige udvikling globalt, fortæller Trine Græse.

Ud over Gladsaxe er fem andre danske kommuner omtalt i rapporten.