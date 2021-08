Gladsaxe og Lyngby-Tårbæks spildevandsplaner

1. Gladsaxe Byråd har vedtaget en spildevejsplan til 6,8 mia. kr. for kommunen og 1 mia. kr. for borgerne til adskillelse af spillevand fra regnvand i et nyt kloaksystem til det sidste for at opnå ”miljøforbedringer og minimering af sygdomsrisiko”, jf. Byrådsreferat 2. november 2020, s 2. Lyngby Tårbæk har valgt ”separatkloakering (der) er en […]

Af Henning Sørensen, Borremosen 13, 2800 Kgs. Lyngby