Gladsaxe taber millioner

Venstre har i mange år advaret mod Gladsaxes kommunes alt for store opsparing på 1,6 milliarder kroner. For det første fordi vi slet ikke må bruge hovedparten af opsparingen grundet statens budgetregler for kommunerne. Men også fordi vi risikerer, at formuen bliver mindre med de nuværende negative renter. Det var da også for at undgå […]

Af Martin Skou Heidemann, Spidskandidat for Venstre Gladsaxe