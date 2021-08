Gode lærepenge

hockey players legs close-up during a game on ice

Lady Bears fik en enkelt sejr og tre klare nederlag i ishockey-opstartsturnering

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Bears’ kvindehold startede sæsonen med en holdturnering i weekenden, der bød på fire kampe på to dage.

I turneringens første kamp, lørdag, Vandt Aalborg 3-0 over Lady Bears, med en klar overvægt på skudstatistikken. Senere på dagen vandt Hvidovre 4-0, med en endnu klarere overvægt.

Søndagens første kamp, mod Herning, blev en anderledes tæt affære, hvor chancer og mål var ligeligt fordelt. Efter tredje periode stod der således 2-2 på måltavlen, på mål af Lady Bears’ Rosa Tonboe og Silke Heris. Holdene måtte ud i straffeslag, hvor Lady Bears’ Klara Holm scorede det afgørende mål.

– Det blev en kamp, som bød på det hele og vi var fint med, måske vi endda var lidt bedre end Herning i flere perioder af kampen. Det afgøres i straffeslag, og her var Gladsaxe bedst. Så det var dejligt med en sejr, fortæller manager Michael Stougaard.

I turneringens sidste kamp var Rødovre dog en for stor mundfuld for Gladsaxe-holdet, der sluttede turneringen af med et 7-0-nederlag. Lady Bears sluttede dermed på sidstepladsen i turneringen, som Hvidovre vandt foran Rødovre.

– Lægger vi alle kampe sammen, så kan vi se, at der mangler træning i sammenspil og højere tempo. Vi skal også tænke på at vi trods alt lige er gået på is og har haft få træninger sammen. Men indsatsen kan vi ikke andet end godkende. Vi ser det som tre jævne kampe og en hvor vi var på hælene, siger Michael Stougaard.