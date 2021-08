Gode skoler eller “integration”?

I april besluttede de venstreorienterede på Christiansborg, at Danmark skulle importere terroristfamilier fra Syrien. I august henter de hundredvis af afghanere til Danmark. Det ender formodentligt med flere tusinde, når det endelige regnestykke gøres op. Situationen i Mellemøsten og Afghanistan er tragisk og udstiller samtidigt, at de venstreorienterede stadig tror, at de kan løse kulturelle […]

Af Kristian Tørning, Byrådskandidat for Nye Borgerlige i Gladsaxe