Gør en forskel

Vejrforholdene er blevet mere ekstreme i de seneste årtier – også her i Gladsaxe (arkivfoto). Foto: Kaj Bonne.

Fra 16. august holdes der for første gang bæredygtighedsfestival på Gladsaxe Bibliotekerne – og der er brug for både ord og handling på klimaområdet

Af Peter Kenworthy

– De fleste kender efterhånden til verdensmålene, men hvordan bidrager man til dem i sin egen hverdag? Det vil vi gerne give konkret og håndgribelig inspiration til, og derfor har vi lagt os i selen for at tilbyde nogle spændende tilbud, hvor man kan prøve og mærke, hvordan man selv kan gøre en forskel, siger Esben Fjord, leder af udviklingsafdelingen på Gladsaxe Bibliotekerne.

Der vil blandt andet være udstillinger, workshops, møder, boder, dokumentar, teater, foredrag om forbrug, klovneforestilling, Repair Café og bæredygtig mad på programmet til Gladsaxe Bibliotekernes bæredygtighedsfestival i uge 33 og 34.

Og 18. august uddeler borgmester Trine Græse Gladsaxe Kommunes Bæredygtighedspris 2021 i Bibliotekshaven klokken 16. Prisen går til en lokal borger, forening eller organisation, der har gjort noget særligt for at fremme en bæredygtig udvikling i Gladsaxe.

Går den forkerte vej

Og der er virkelig brug for en indsats i forhold til bæredygtighed og klimaet – både fra os borgere, men så sandelig også fra vores politikere og firmaer.

Tiden er nemlig ved at løbe fra os. Lige nu er temperaturen steget med 1,2 grader siden før industrialiseringen, og verden ser tegn på hvad vi kan forvente i fremtiden – lange tørkeperioder, oversvømmelser og andre ekstreme vejrforhold. Og vi er ikke langt fra de 1,5 grader, som er Parisaftalens mål som verdens lande har skrevet under på at vi skal holde os under.

Klimaforskere ser allerede nu tegn på at Golfstrømmen måske er ved at kollapse, hvilket kan få katastrofale følger for vejret – også i Europa, rapporterede The Guardian forleden.

Og FN skriver, i et lækket udkast til en rapport, om hvordan man er bekymret for at mange af følgerne af den globale opvarmning er på vej til at blive irreversible.

Mangler handling, ikke viden

Der mangler nemlig ikke viden om klimaet, men måske mangler der visioner, der kan inspirere både de politiske og personlige handlinger der skal til for at sikre at temperaturstigningen ikke stikker yderligere af.

Måske har klimakrisen rod i vores måde at leve og forstå naturen på – og vores rolle og magtforhold i forhold til den.

Og måske er en af årsagerne til krisen at vi har betragtet verden – om det er Amazonas eller Hareskoven – som vores, som noget mennesket på en eller anden måde har en slags guddommelig ret til. At vi på en eller anden måde er hævet over naturen. Selv om det der sker med klimaet lige nu viser er det ikke tilfældet.

Så længe vi ikke stiller klimarelaterede krav, proportionelt med situationens alvor og den tidsramme vi har til at rette op på problemerne, batter det i hvert fald ikke for alvor, kan man tydeligt aflæse i de stigende temperaturer og tiltagende klimarelaterede gener.