Gør Gladsaxe grønnere

Af Jonas Fisker, Toftekærsvej 138

Når man kører gennem Søborg Hovedgade og derefter Lyngby Hovedgade, springer forskellen i øjnene. Lyngby Hovedgade er væsentlig mere grøn i form af mange flere og større træer.

Det samme gælder, hvis man sammenligner indgangen til de store offentlige trafikknudepunkter – opgangen til Buddinge st. og nedgangen til Lyngby st.

Man kan også sammenligne Rådhusparken i Gladsaxe med Sorgenfri Slotspark. Der er antallet af træer vel 1:100. Den grønne forskel er slående.

Til gengæld skorter det ikke på grønne skrivebordsinitiativer i Gladsaxe kommune: Bæredygtighedsprisen, Grønt idécenter, det hastigt voksende antal (grønne) affaldssorteringscontainere, og Gladsaxestrategiens fokus på bæredygtig vækst og velfærd. Det kommer der ikke mange træer og planter ud af.

Kommunen har også forsøgt sig med mere konkrete initiativer. I Vadgårdsparken har mange børn plantet kviste. Det resulterede i præcis 0 træer. Til gengæld er “parken” overtaget af grå bynke og andet ukrudt, som har slået halvdelen af de træer, som kommunen har efterfølgende plantet, ihjel – frankeret af et forklarende ‘Vildt med vilje’-skilt.

Der mangler så mange træer i Gladsaxe kommune. På vores store veje, ved offentlig transport, på vores grønne arealer og villavejene. Vi har ikke brug for mere beton, asfalt og flere brolagte pladser.

Og nej. Vi kan ikke redde klimaet ved at plante flere træer i Gladsaxe kommune. Men vi kan gøre kommunen til et smukkere sted at bo.