Gyldne dage i antikken

Årets Golden Days Festival på Gladsaxe Bibliotekerne tager børn og voksne tilbage til antikken

På Gladsaxe Bibliotekerne kan man opleve Golden Days Festivalen, som denne gang løber af stablen fra 3.-19. september på tværs af Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal Kommune – i år handler det om antikken.

Under Golden Days kan større børn og voksne blandt andet opleve den legendariske historie, når danseren Tilde Knudsen lægger krop til sagnheltens eventyr i danseforestillingen ”Min Odyssé” i Rådhushaven 10. september.

Der er desuden Filosofisk Gåtur i Aldershvileparken den 11. september, hvor samtalekort, udviklet af retoriker Nadja Pass og Sophienholm, vil lede samtalen på sporet.

Det er også filosofi i børnehøjde, når Børnebiblioteket 18. september inviterer børn til at filosofere med den populære børnebogsfigur Vitello, som med sine fantasifulde måder at gøre tingene på åbner op for mange gode tanker og snakke.

Og Pnyx bliver genskabt på Gladsaxe Hovedbiblioteks børneafdeling som et sted, hvor børn i alle aldre kan udforske demokratiet, hvad enten man vil holde en brandtale fra talepodiet, undersøge forskellige styreformer eller føje en tegning eller et digt til udstillingen.

Man kan læse mere om Golden Days på gladsaxe.dk/bibliotek, og se hvad der ellers foregår under festivalen på goldendays.dk/4k