Hurtige løbetider

Foto: Colourbox.

Frost Johansen og Lillesø løb stærkt på 1500- og 3000 meter i henholdsvis Belgien og Norge

Af Peter Kenworthy

Den danske mester på 1500 meter, Christoffer Frost Johansen fra Bagsværd Atletik Club, satte lørdag en udendørs personlig rekord på 3:45,46 på distancen i Leuven i Belgien. Han vandt løbet med halvandet sekund ned til Maximilian Feist fra Tyskland.

Fredag havde holdkammeraten Joel Ibler Lillesø løbet op med et stærkt skandinavisk felt på 3000 meteren i Jessheim i Norge. Lillesø sluttede på en femteplads, fire sekunder efter vinderen Ferdinand van Edmand, efter at have hængt på de førende indtil sidste omgang – også i en personlig rekord på 7:49,61.

17-årige Lillesø nærmer sig dermed Mogens Guldbergs danske rekord på 7:43,78, sat tilbage i 1989.